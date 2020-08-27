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Politika

Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışlayan her girişim hüsranla sonuçlanacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişimin hüsranla sonuçlanacağını bildirdi.

Zuhal Demirci   | 27.08.2020
Dışişleri: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışlayan her girişim hüsranla sonuçlanacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) inmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. 

Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ye inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının, 1960 Antlaşmaları'na aykırı olduğuna işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Adası'nın garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkü'nü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır."

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