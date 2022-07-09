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Politika

Dışişleri Bakanlığından Sri Lanka'daki protesto gösterilerine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyulduğunu bildirdi.

Mustafa Deveci   | 09.07.2022
Dışişleri Bakanlığından Sri Lanka'daki protesto gösterilerine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle karşı karşıya olan ülkede protesto gösterileri düzenleniyor.

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