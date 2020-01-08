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Politika

Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki

Dışişleri Bakanlığından, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konutların inşasına onay veren İsrail'in, gayrimeşru uygulamalarıyla Filistin halkının haklarını gasbetmeye devam ettiğini bildirildi.

Tevfik Durul   | 08.01.2020
Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 2 bine yakın yeni konutun inşa edilmesine onay vermesi, İsrail’in hukuk tanımayan, pervasız yaklaşımının son örneğidir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in "ucuz iç siyasi hesaplarla Filistin’de işlediği suçlara her gün yenisini eklediği" vurgulanan açıklamada, "Filistin konusunda uluslararası toplumun hassasiyetlerini hiçe saymayı alışkanlık haline getiren İsrail, gayrimeşru uygulamalarıyla Filistin halkının haklarını gasbetmeye hız kesmeden devam etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "İsrail’in iki devletli çözüm perspektifinin önündeki en büyük engeli teşkil eden yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi politikasının bir an önce sonlandırılması sağlanmalıdır." ifadesine yer verildi.

Batış Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900'den fazla yeni konut inşasına onay vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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