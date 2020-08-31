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Politika

Dışişleri Bakanlığından bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal başkanlığındaki bir heyetin Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 31.08.2020
Dışişleri Bakanlığından bir heyet Rusya'yı ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir." ifadelerine yer verildi.

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