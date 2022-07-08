Dışişleri Bakanlığından Abe Şinzo'nun ölümü nedeniyle taziye mesajı
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abe Şinzo'nun ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.