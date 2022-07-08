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Politika

Dışişleri Bakanlığından Abe Şinzo'nun ölümü nedeniyle taziye mesajı

Behlül Çetinkaya   | 08.07.2022
Dışişleri Bakanlığından Abe Şinzo'nun ölümü nedeniyle taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'nun, bugün uğradığı menfur silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Abe Şinzo'nun ailesi ile dost Japon halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

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