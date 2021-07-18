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Politika

Dışişleri Bakanlığından 'AB Adalet Divanının başörtüsü kararı'na tepki: Hukuken ve vicdanen yanlış bu kararı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, AB Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin, "Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Behlül Çetinkaya   | 18.07.2021
Dışişleri Bakanlığından 'AB Adalet Divanının başörtüsü kararı'na tepki: Hukuken ve vicdanen yanlış bu kararı kınıyoruz

Ankara

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