Dışişleri Bakanlığından 'AB Adalet Divanının başörtüsü kararı'na tepki: Hukuken ve vicdanen yanlış bu kararı kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, AB Adalet Divanının başörtüsü kararına ilişkin, "Hukuken ve vicdanen yanlış, körükleyeceği İslam düşmanlığı bakımından tehlikeli söz konusu kararı kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
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