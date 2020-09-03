Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin inisiyatifine desteğini bekliyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Türkiye-Yunanistan arasındaki çatışmayı önleme mekanizması) Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine desteğini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "(Türkiye-Yunanistan arasındaki çatışmayı önleme mekanizması) Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri'nin bu inisiyatifine desteğini bekliyoruz." ifadesine yer verildi.
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