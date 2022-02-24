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Politika, Rusya-Ukrayna krizi

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirterek "Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mustafa Deveci   | 24.02.2022
Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ediyor

Ankara

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki Türk büyükelçilerin de katılımıyla Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon Merkezinde son gelişmeleri değerlendirdiklerini aktararak şunları kaydetti:

"Ukrayna’daki vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ediyoruz. Ukrayna’ya komşu ülkelerdeki büyükelçilerimizin de katılımıyla Koordinasyon Merkezimizde son gelişmeleri değerlendirdik. Tüm iletişim kanallarından vatandaşlarımızla temas halinde olmaya devam edeceğiz."

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