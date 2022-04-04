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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması başlatıldı

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında İtalya'nın başkenti Roma'da ekimde gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması'nın Ankara'da başlatıldığını bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 04.04.2022
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması başlatıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizmasına yönelik ortak basın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Roma’da 2021 Ekim ayında gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat uyarınca, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 4 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile Ankara'da gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmede, ekonomik ve savunma iş birliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıklarının gözden geçirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye ve ABD, Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına dair ortak taahhütlerini yinelemişlerdir. ABD, Türkiye’nin savaşa adil ve diplomatik bir çözüm bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla sergilediği çabaları memnuniyetle karşılamıştır." denildi.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun da Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki iş birliğini geliştirmek üzere 5-6 Nisan'da Ankara'yı ziyaret edeceği aktarılan açıklamada, Türkiye ve ABD'nin, Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantıyı bu yıl düzenlenmeyi amaçladığı ifade edildi.

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