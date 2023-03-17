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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun "AB-Ermenistan İlişkileri" raporunu değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AP'nin raporunda 1915 olaylarıyla ilgili iddialara ilişkin, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Dildar Baykan Atalay  | 17.03.2023 - Güncelleme : 18.03.2023
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun "AB-Ermenistan İlişkileri" raporunu değerlendirdi Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Sözcü Bilgiç, Avrupa Parlamentosunun “AB-Ermenistan İlişkileri” başlıklı raporu hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Avrupa Parlamentosunun 15 Mart 2023 tarihli 'AB-Ermenistan ilişkileri' başlıklı olağan raporunda, ülkemiz ve 1915 olaylarıyla ilgili mesnetsiz iddialara yer vermekte ısrar ettiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Bilgiç, "Tarihi olgular ve uluslararası hukuk normlarıyla bağdaşmayan bu görüşlerin bizim açımızdan geçerliliği bulunmamaktadır. Avrupa Parlamentosunu bu tür tek taraflı ve mesnetsiz iddiaları tekrarlamak yerine, siyasi ahlak ve uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verdi.


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