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Politika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Varan   | 13.10.2020
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan ABD'nin Oruç Reis'in faaliyetlerine yönelik açıklamasına tepki Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır." ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz'de Yunan-Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin ve benzer söylemlere sahip AB'nin tutarsız davrandığını aktaran Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan'dır. Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır."

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