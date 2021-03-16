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Politika

Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile iş birliğimizin bölgeye katkı sağlayarak devam edeceğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun, ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğini sürdürdüğünü belirterek, "Bu iş birliği anlayışının önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin   | 16.03.2021
Dışişleri Bakanlığı: Rusya ile iş birliğimizin bölgeye katkı sağlayarak devam edeceğine inanıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, TBMM Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında 16 Mart 1921'de imzalanan "Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması"nın 100. yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ortak tarihe "Moskova Antlaşması" olarak geçen söz konusu belgenin, Türk-Rus ilişkilerinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkat çekilerek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bir yıl sonra imzalanan bu antlaşmanın dönemin şartları içinde taşıdığı siyasi önemin yanı sıra bugüne kadar geçerliliğini koruyan hukuki sonuçlar da doğurduğu belirtildi.

"Moskova Antlaşması"nın TBMM Hükümeti ile Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti arasında yapılan ilk antlaşma olma özelliğini taşıdığı aktarılan açıklamada, genç Cumhuriyet'in doğu sınırlarını belirlerken aynı zamanda, Sovyet Rusya ile Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde sergilenen dayanışma ve iş birliğine de zemin teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye ve Rusya Federasyonu, günümüzde ikili ve bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğini sürdürmektedir. Bu iş birliği anlayışının önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel barış, istikrar ve refaha katkı yapacak şekilde devam edeceğine inanıyoruz." mesajı verildi.

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