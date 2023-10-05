Dolar
27.56
Euro
29.12
Altın
1,817.54
ETH/USDT
1,614.70
BTC/USDT
27,434.00
BIST 100
8,487.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda PKK/YPG'ye ait silah ve mühimmat depoları ile saldırı ve sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı: Bir kesim ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan kararı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz." dedi.

Muhammet Tarhan  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Dışişleri Bakanlığı: Bir kesim ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan kararı kınıyoruz

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki mühimmat depoları ve saldırı birimlerini vurdu
Ankara'da yarın 21.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak
Erzurum'da bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in cenazesi Hatay'da defnedildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: Bir kesim ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan kararı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Bir kesim ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan kararı kınıyoruz

AB, hava yolculuğunda "bagaj sıkıntısını" gidermek istiyor

AB'nin Türkiye'ye yapacağı 400 milyon avroluk afet yardımı onaylandı

AB'den yeni ticari misilleme mekanizması

AB'den yeni ticari misilleme mekanizması
Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutladı
Dışişleri Bakanlığı: Başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ihlal eden saldırılar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı: Başta Harem-i Şerif olmak üzere kutsal mekanların kutsiyetini ihlal eden saldırılar kabul edilemez
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet