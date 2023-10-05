Dışişleri Bakanlığı: Bir kesim ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan kararı kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "(Avrupa Parlamentosu'nun Karabağ ile ilgili kararı) Bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz." dedi.
Ankara
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