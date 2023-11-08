Dışişleri Bakanlığı: AB raporunda yer alan mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığı, "(AB raporu) Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı, "(AB raporu) Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.