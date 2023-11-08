Dolar
28.49
Euro
30.53
Altın
1,951.35
ETH/USDT
1,895.80
BTC/USDT
35,388.00
BIST 100
7,860.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynanacak Ludogorets maçı hazırlıklarını Ludogorets Arena'da yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Politika

Dışişleri Bakanlığı: AB raporunda yer alan mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "(AB raporu) Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ekip  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Dışişleri Bakanlığı: AB raporunda yer alan mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, "(AB raporu) Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. AB'ye evrensel değerlere dayalı politikaların sadece Ukrayna için değil Orta Doğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sona eriyor
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaya" hapis öngören düzenlemenin iptal istemi reddedildi

Benzer haberler

Dışişleri Bakanlığı: AB raporunda yer alan mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: AB raporunda yer alan mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'nın AKKA'dan çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz

Blinken: Filistin-İsrail konusunda önümüzde daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz

Türkiye'den Nepal'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Türkiye'den Nepal'deki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldı
Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısı için taziye ve dayanışma mesajı

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısı için taziye ve dayanışma mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet