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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'ye başarılar diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek, yeni görevi için mevkidaşına başarılar diledi.

Tuğba Altun  | 07.07.2024 - Güncelleme : 07.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'ye başarılar diledi

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.

Fidan'ın, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar dilediği görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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