Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'ye başarılar diledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile telefonda görüşerek, yeni görevi için mevkidaşına başarılar diledi.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.
Fidan'ın, görevi yeni üstlenen mevkidaşına başarılar dilediği görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.