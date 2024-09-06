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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Kuzey Makedonya Milletvekili Murat'ı kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinde, Kuzey Makedonya Meclisi Milletvekili Salih Murat'ı kabul etti.

Can Efesoy  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Üsküp'te Kuzey Makedonya Milletvekili Murat'ı kabul etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Murat'ı Büyükelçilikte kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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