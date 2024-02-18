Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Almanya'dan ayrılmadan önce Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.
Paylaşımda, Münih'te yerleşik STK'lerden yaklaşık 60 temsilcinin toplantıya katıldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.