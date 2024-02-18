Dolar
30.86
Euro
33.27
Altın
2,013.31
ETH/USDT
2,860.00
BTC/USDT
51,858.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendikleri maçta önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. VTR
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Can Efesoy  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Almanya'dan ayrılmadan önce Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, Münih'te yerleşik STK'lerden yaklaşık 60 temsilcinin toplantıya katıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi
MSB, TCG Bayraktar Amfibi Gemisi'nde doğan bebeklerin doğum gününü kutladı
Bakan Yerlikaya: (Maden ocağındaki toprak kayması) Çalışmalar gece gündüz demeden, duraksamadan sürüyor
İstanbul Valiliğinden "havalimanında bekletildiğini" iddia eden vatandaşla ilgili açıklama
İstanbul'da "kaçak sigara" operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğunda STK temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'da Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Dizilerimiz 750 milyon kişiye ulaşıyor

Küresel ekonomide durgunluk ve resesyon kaygıları büyüyor

Küresel ekonomide durgunluk ve resesyon kaygıları büyüyor
Bakan Fidan, Münih'te Hollandalı ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Bakan Fidan, Münih'te Hollandalı ve İsveçli mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi

Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet