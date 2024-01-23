Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesini kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.
New York
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenecek üst düzeyli Gazze oturumuna katılmak ve ikili temaslar yürütmek için New York'ta bulunan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetiyle görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.