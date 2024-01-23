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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesini kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.

Şerife Çetin  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesini kabul etti Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenecek üst düzeyli Gazze oturumuna katılmak ve ikili temaslar yürütmek için New York'ta bulunan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetiyle görüştü.

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