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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Tanzanya Dışişleri Bakanı Makamba ile görüştü

Mehmet Şah Yılmaz  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Tanzanya Dışişleri Bakanı Makamba ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tanzanya’nın Dışişleri ve Doğu Afrika ile İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba ile bir araya geldi.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Makamba'yı Dışişleri Bakanlığının resmi konutunda ağırladığını belirtti.

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