Dışişleri Bakanı Fidan, Tanzanya Dışişleri Bakanı Makamba ile görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tanzanya’nın Dışişleri ve Doğu Afrika ile İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba ile bir araya geldi.
Bakanlık, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın Makamba'yı Dışişleri Bakanlığının resmi konutunda ağırladığını belirtti.
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Bakanımız @HakanFidan, Tanzanya’nın Dışişleri ve Doğu Afrikayla İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba'yı Dışişleri Bakanlığımızın Resmi Konutunda ağırladı. 🇹🇷🇹🇿 pic.twitter.com/HaEL2bknZz— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 16, 2024