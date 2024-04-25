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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Aygün/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze’deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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