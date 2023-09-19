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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

İslam Doğru  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Aygün/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Fidan, BM Genel Kurulu marjında Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Türkevi binasında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelecek günlerde New York'ta yapacakları görüşmenin hazırlıklarının ele alındığını ifade etti.

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