Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.
New York
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Türkevi binasında ikili görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelecek günlerde New York'ta yapacakları görüşmenin hazırlıklarının ele alındığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.