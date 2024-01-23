Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantının öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.
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Bakanımız @HakanFidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantı arifesinde New York'ta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/bSKOHY8MWP— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 23, 2024