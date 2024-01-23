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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantının öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.

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