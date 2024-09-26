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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'ta Türkevi'nde Maltalı mevkidaşı Borg ile görüştü.

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