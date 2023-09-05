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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında telefonda konuştu.

Tuğba Altun  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.

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