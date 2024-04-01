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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü

Sümeyye Dilara Dinçer  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştüğü belirtildi.

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