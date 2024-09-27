Dolar
34.17
Euro
38.18
Altın
2,645.16
ETH/USDT
2,701.80
BTC/USDT
65,908.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih firkateynini selamladı
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Muhammet Tarhan  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

İstanbul

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, New York'ta Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan konuşmasında, dünyada giderek artan hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobiye dikkati çekerek, bu eğilimlerin önlenmesi için uluslararası toplumun ortak duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, ayrıca İslamofobiyle mücadele konusunda BM Genel Kurulu'nda ve İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen kararlar ile Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Elçisi olarak atanması başta olmak üzere uluslararası planda atılan adımlara ve Türkiye'nin aktif rol aldığı çalışmalara değindi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, gelecek yıl 20. yıldönümü idrak edilecek olan Medeniyetler İttifakı'nın faaliyetlerine desteğinin altını çizdi.

Medeniyetler İttifakı

Medeniyetler İttifakı, dönemin başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından 2005 yılında başlatılmış, BM Genel Sekreteri tarafından da benimsenerek bir BM girişimi halini almıştı.

Girişim bağlamında BM çatısı altında kurulmuş olan Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'nun ülke ve uluslararası kuruluşlardan oluşan üye sayısı halihazırda 160'a yükselirken, bunların 131'i devlet, 29'u uluslararası teşkilat olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin öncülük ettiği girişim neticesinde kurulan Medeniyetler İttifakı Cenevre Ofisi 8 Kasım 2021'de açılırken, Medeniyetler İttifakı'nın İstanbul'da bir bölgesel ofis açmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Medeniyetler İttifakı, temel sütunları ile 2019-2023 Eylem Planı'nda yer alan, önleme, arabuluculuk ve şiddete varan aşırıcılığın önlenmesi olmak üzere üç önceliğe katkı sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürüyor.

Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcilik görevini 7 Ocak 2019'den bu yana eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos yürütürken, ittifakın New York'ta bir sekretaryası bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
Emine Erdoğan New York'ta BM Genel Kurulu marjında yoğun bir program yürüttü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Bakan Fidan New York'ta temaslarını sürdürdü

Dışişleri Bakanı Fidan, Etiyopya ve Somalili mevkidaşlarıyla New York'ta görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Malta Dışişleri Bakanı Borg ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet