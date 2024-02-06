Dışişleri Bakanı Fidan, Malta Cumhurbaşkanı Vella ve Başbakan Abela tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malta Cumhurbaşkanı George Vella ve Malta Başbakanı Robert Abela ile Valetta'da ayrı ayrı görüştü.
Malta
Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı San Anton'da Cumhurbaşkanı Vella tarafından kabul edildiği bildirildi.
Paylaşımda, Fidan'ın, Başbakanlık Sarayı Auberge de Castille'de de Başbakan Abela ile görüştüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Vella ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'la bugünkü görüşmesinde uluslararası ve bölgesel öneme sahip pek çok konuyu ele alma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, Akdeniz'deki bölgesel gelişmeleri, Libya'daki durumu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de düzensiz göçle mücadeledeki rolünü, Ukrayna savaşı ve etkileri ile Türkiye'nin Tahıl Anlaşması'ndaki rolünü değerlendirdiklerini aktardı.
Bakanımız @HakanFidan, Valetta'da Malta Cumhurbaşkanı George Vella tarafından kabul edildi.🇹🇷🇲🇹 pic.twitter.com/9rLyilKViU— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 6, 2024
Başbakan Abela da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yenilenebilir enerji konusu başta olmak üzere ticari bağları güçlendirmenin ve işbirliğini derinleştirmenin yollarını irdeleyen olumlu görüşmeler yaptık. Görüşmemizde, Ukrayna ve Orta Doğu’ya kadar uzanıldı. Malta hükümetinin kalıcı bir ateşkesi ve uluslararası hukuku savunmak konusundaki kararlılığı sürüyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.