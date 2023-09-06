Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Damka ile görüştüğü belirtildi.
Öte yandan Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Fidan'ın Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Görüşmede Fidan ve Rau'nun Türkiye ile Polonya arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.