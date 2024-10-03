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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştü.

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