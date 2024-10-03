Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Ankara'da görüştü.
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Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü. pic.twitter.com/jKa4NVCnED— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 3, 2024