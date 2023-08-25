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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle bir araya geldi.

Mustafa Deveci  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle görüştü

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan görüşmede, Türkiye'nin, Kırım Tatar Türklerinin haklarının ve statüsünün güçlendirilmesine ilişkin tüm girişimleri desteklediğini ifade etti.

Fidan, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Başbakan Denis Şmıgal ve mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

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