Dışişleri Bakanı Fidan, Kiev'de Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre Bakan Fidan görüşmede, Türkiye'nin, Kırım Tatar Türklerinin haklarının ve statüsünün güçlendirilmesine ilişkin tüm girişimleri desteklediğini ifade etti.
Bakanımız @HakanFidan, #Ukrayna ziyareti sırasında Kırım Tatar Türk Toplumu liderleriyle #Kiev’de biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) August 25, 2023
Kırım Tatar Türklerinin haklarının ve statüsünün güçlendirilmesine ilişkin tüm girişimleri desteklediğimizi ifade etti.🇹🇷🇺🇦 pic.twitter.com/lU7e33Xi2c
Fidan, Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Başbakan Denis Şmıgal ve mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.