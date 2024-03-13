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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.

Gökhan Çeliker  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.

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