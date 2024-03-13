Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze’deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.