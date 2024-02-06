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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 06.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Katar ve Mısır'ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşmasıyla ilgili son durum ele alındı.

Bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya Türkiye'nin verdiği desteği vurguladı.

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