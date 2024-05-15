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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü.

Büşranur Koca  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Kanadalı mevkidaşı Joly ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda, karşılama, baş başa ve heyetler arası görüşmelerden fotoğraflara yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024 yılı, Türkiye ve Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 81. yıl dönümüne denk gelirken, son yıllarda özellikle otomotiv, denizcilik ve bilişim sektöründe ikili işbirlikleri geliştirildi.

Yaklaşık 3 milyar dolar olan Türkiye-Kanada ticaret hacminin, kısa vadede 5 milyar dolar seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

İlki 2019'da İstanbul'da yapılan Kanada'yla Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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