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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire'ye ulaştı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Mehmet Şah Yılmaz  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire'ye ulaştı

Ankara

Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.

Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.

Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.

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