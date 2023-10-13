Dışişleri Bakanı Fidan, Kahire'ye ulaştı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle resmi ziyaret kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Ankara
Fidan'ı, Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen karşıladı.
Fidan, Şukri'nin davetine icabetle bugün ve yarın Mısır'da resmi temaslarda bulunacak.
Bakanlık, ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmelerde ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacağını kaydetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.