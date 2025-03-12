Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin büyükelçileriyle iftarda bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle düzenlenen iftarda bir araya geldi.
Ankara
Fidan, X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde, değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam alemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.
Bugün iftarda, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin değerli Büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldik.— Hakan Fidan (@HakanFidan) March 12, 2025
Zulüm ve adaletsizliklerin arttığı bu kritik dönemde; değerlerimiz ışığında kenetlenmek, omuz omuza mücadele etmek İslam âlemi olarak hepimizin ortak sorumluluğudur.… pic.twitter.com/98XK7yqnkb
İftarda, İİT üyelerinin büyükelçileri ve temsilcileriyle bir araya geldiğini belirten Fidan, İİT'nin Birleşmiş Milletlerden (BM) sonra dünyanın en büyük ikinci uluslararası teşkilatı olduğunu kaydetti.
Bakan Fidan, İİT'nin, adaletin ve hakkaniyetin savunulmasında giderek artan bir vazife üstlendiğini belirterek, "Bu mübarek ayın başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyor, katılımları için Sayın Büyükelçilere teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.