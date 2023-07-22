Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatının harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.