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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mustafa Deveci  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Görüşmede, ikili ilişkiler ile kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatının harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı." ifadesine yer verildi.

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