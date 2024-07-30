Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.
Bakanımız @HakanFidan, Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katıldı. 🇹🇷🇮🇷 pic.twitter.com/RiQJHXQAOD— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) July 30, 2024
Bakan Fidan, Tahran'da, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da bir araya geldi.
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.