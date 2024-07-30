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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Büşranur Koca  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.

Bakan Fidan, Tahran'da, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da bir araya geldi.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.

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