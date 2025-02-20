Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Afrika'da temaslarda bulunuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve İrlanda Dışişleri Bakanı Harris ile görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelerek, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.
Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.
Bakanımız @HakanFidan Johannesburg’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. 🇹🇷🇨🇳 pic.twitter.com/5Eee94xwnA— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 20, 2025
Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.
Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.
Bakan Fidan, İrlanda Dışişleri Bakanı Harris ile Güney Afrika'da görüştü
Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya gelerek ikili konular ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze'deki durum ve İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunan ikili, Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde Avrupa'nın güvenliği konusunu da ele aldı.
Bakanımız @HakanFidan Johannesburg’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü. 🇹🇷🇮🇪 pic.twitter.com/Ejfm7o53gq— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 20, 2025
Dışişleri Bakanı Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Güney Afrika'da görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile bir araya gelerek Gazze'deki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili konuları ele aldı.
Bakanımız @HakanFidan Johannesburg’daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares Bueno ile görüştü. 🇹🇷🇪🇸 pic.twitter.com/wpra9qePPH— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 20, 2025
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.
İkili, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik ortaya atılan fikirleri değerlendirdi.
Fidan ile Albares, görüşmede ayrıca Gazze'deki durumu ele aldı, Filistinlilerin ana yurtlarından uzaklaştırılmasına dönük girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan Johannesburg’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/pMunnX842p— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 20, 2025
Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.
Fidan ve Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye dönük süreci değerlendirdi, bu çerçevede son dönemde yapılan görüşmeleri ele aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.