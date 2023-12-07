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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere Washington'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'nin başkenti Washington'ı ziyaret edecek.

Tuğba Altun  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze konusunda temaslarda bulunmak üzere Washington'a gidecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan çıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin 11 Kasım'daki Olağanüstü Ortak Zirvesinde Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının, Gazze’de savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunmakla görevlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Fidan'ın söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslar yürütmek üzere yarın Washington'ı ziyaret edeceği aktarıldı.

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