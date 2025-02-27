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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub'u Ankara'da kabul etti.

Can Efesoy  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Rajub ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede, tüm Filistinli grupların vakit kaybetmeden bir araya gelerek uzlaşmaları gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sürece öncülük etmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı tüm Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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