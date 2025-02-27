Dışişleri Bakanı Fidan, Fetih Genel Sekreteri Rajub'u Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fetih Genel Sekreteri Cibril Rajub'u Ankara'da kabul etti.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Rajub ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmede, tüm Filistinli grupların vakit kaybetmeden bir araya gelerek uzlaşmaları gerektiğini vurguladı.
Görüşmede Fidan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın sürece öncülük etmesi çağrısında bulunarak, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı tüm Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.