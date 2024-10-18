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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü.

Mehmet Şah Yılmaz  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mirzoyan, İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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