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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Büşranur Koca  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü

Ankara

5. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı için Endonezya'da bulunan Fidan, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından "Bakanımız Hakan Fidan, Cakarta'da, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi." paylaşımında bulunuldu.

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