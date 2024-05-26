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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İspanyol mevkidaşıyla bir araya geldi

Sümeyye Dilara Dinçer  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İspanyol mevkidaşıyla bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.

Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldiği belirtildi.

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