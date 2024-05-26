Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de İspanyol mevkidaşıyla bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.
Bakanlığın, X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın, İspanyol mevkidaşı Albares ile bir araya geldiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.