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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere dair telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 23.04.2024 - Güncelleme : 23.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile telefonda görüştü Fotoğraf: Mustafa Aygün/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Bosna Hersekli mevkidaşı Konakovic ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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