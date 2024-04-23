Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelere dair telefonda görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Bosna Hersekli mevkidaşı Konakovic ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.