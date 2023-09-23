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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz, Nuri Aydın  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Aygün/AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü.

Fidan, Guterres ile görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kıbrıs konusunu ele aldı.

BM Sözcülüğü Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, BM ile Türkiye arasındaki yakın işbirliğini ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi de dahil olmak üzere Ukrayna'daki savaşın küresel etkilerine yönelik çabalarını takdirle karşıladığı kaydedildi.

Genel Sekreter Guterres ve Bakan Fidan'ın ayrıca Kıbrıs meselesinin yanı sıra Suriye'deki durumu da ele aldıkları aktarıldı.

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