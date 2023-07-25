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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Beninli mevkidaşı Bakari ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Benin'in yeni Dışişleri Bakanı Olushegun Adjaji Bakari ile telefon görüşmesi yaptı.

Gökhan Çeliker  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Dışişleri Bakanı Fidan, Beninli mevkidaşı Bakari ile telefonda görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Beninli mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki yatırım işbirliği alanları ve Türkiye Maarif Vakfının Benin'deki faaliyetleri ele alındı.

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