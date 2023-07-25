Dışişleri Bakanı Fidan, Beninli mevkidaşı Bakari ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Benin'in yeni Dışişleri Bakanı Olushegun Adjaji Bakari ile telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Beninli mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki yatırım işbirliği alanları ve Türkiye Maarif Vakfının Benin'deki faaliyetleri ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.