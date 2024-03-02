Dolar
31.38
Euro
34.06
Altın
2,083.54
ETH/USDT
3,414.60
BTC/USDT
61,887.00
BIST 100
9,097.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Can Efesoy  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere yer verildi.

Paylaşımda, Fidan'ın, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Zambri Abdülkadir ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya geldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ülkelerle bağlantı kurduğunuzda barışın tesisine olumlu etkileri oluyor
SETA Genel Koordinatörü Duran: ADF, Türkiye'nin ortaya koymaya çalıştığı diplomatik aktivizmin çok önemli bir örneği
ICGLR Genel Sekreteri Caholo: İnsanlık asla Gazze ve Ukrayna'da gördüklerimizin yaşanmasına izin vermemeli
Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski Dışişleri Bakanı Zambri Abdülkadir: Güneydoğu Asya'da Çin fobisi yaratmamalıyız
'İslam karşıtlığı ve diğer tür ayrımcılık örnekleri artmaktadır'

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan: Anadolu Ajansı bizim haber elçimiz

Dışişleri Bakanı Fidan: Anadolu Ajansı bizim haber elçimiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya'da görüştü
Esvatini Kralı 3. Mswati, AA'ya konuştu: Türkiye, Afrika ile çok ilgilendi

Esvatini Kralı 3. Mswati, AA'ya konuştu: Türkiye, Afrika ile çok ilgilendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Antalya'da görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet