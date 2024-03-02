Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı
Ankara
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ikili görüşmeler yaptı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere yer verildi.
Paylaşımda, Fidan'ın, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Zambri Abdülkadir ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya geldiği kaydedildi.
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Bakanımız @HakanFidan, III. Antalya Diplomasi Forumu (#ADF2024) marjında:— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 2, 2024
- Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov,
- Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dačić,
- Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Zambry Abdul Kadir ve
- Kuzey Makedonya Dışişleri… pic.twitter.com/IdTn7asFEk