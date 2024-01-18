Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'da Prens Bin Tallal ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Prens Hasan Bin Tallal ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
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Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Amman'da Prens Hasan Bin Tallal ile görüştü." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.