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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.
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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'da Prens Bin Tallal ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da, Prens Hasan Bin Tallal ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Amman'da Prens Bin Tallal ile görüştü

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