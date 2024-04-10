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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'le Gazze'deki insani krizi ele aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştü.

Faruk Hanedar  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'le Gazze'deki insani krizi ele aldı

İstanbul

Diplomatik kaynaklardan edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD tarafının talebi üzerine gerçekleştiği bildirilen görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.

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