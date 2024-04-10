Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'le Gazze'deki insani krizi ele aldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştü.
İstanbul
Diplomatik kaynaklardan edilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ABD tarafının talebi üzerine gerçekleştiği bildirilen görüşmede, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
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