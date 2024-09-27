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Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.

Şerife Çetin  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir araya geldi Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

New York

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.

79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla görüşmesiyle ilgili detay paylaşılmadı.

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