Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la görüştü.
New York
Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaştı.
79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın ABD'li mevkidaşıyla görüşmesiyle ilgili detay paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.